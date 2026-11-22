قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تواصل متابعة حادثة فقدان المواطن الأردني البحار محمد حسام الدين العتيبي، إثر تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية لهجوم في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، بأن الوزارة من خلال مديرية العمليات تواصل المتابعة والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية خاصة الهيئة البحرية الأردنية، ومع السلطات المختصة في دولة الإمارات وسلطنة عمان من خلال سفارتي المملكة في أبوظبي ومسقط، بهدف تكثيف جهود البحث عن المواطن والعثور عليه.

وأضاف إن السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تواصل عمليات البحث عن المواطن، مثمنا الجهود التي تبذلها للعثور عليه والوقوف على مصيره.

وأكد المجالي استمرار جهود البحث، والمتابعة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات تتعلق بحالة المواطن فور ورود معلومات عنه.