أعلنت منصة WATCH IT عن إطلاق مسابقة "مصر بعيونك أحلى"، والتي تدعو الجمهور إلى تقديم فيديوهات قصيرة من تصويرهم من خلال التليفون والتي تُبرز جمال مصر ومعالمها المتنوعة.

وتستهدف المسابقة تشجيع الأفراد على مشاركة رؤيتهم في جمال مصر بعيونهم، على أن يتم فتح باب التقديم للمشاركة خلال الفترة من 22 نوفمبر، وإعلان أسماء الفائزين في شهر ديسمبر 2026.

تستهدف المسابقة اختيار 50 فائزًا، مع تخصيص الجوائز المالية للمراكز الثلاثة الأولى بإجمالي مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف جنيه، ويفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف جنيه، بينما تبلغ جائزة المركز الثالث 200 ألف جنيه.

كما يحصل الفائزون على فرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور WATCH IT، من خلال عرض فيديوهات الفائزين الخمسين على الصفحة الرئيسية للمنصة لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى نشر كل فيديو مرة واحدة على الأقل عبر Instagram Stories على الحسابات الرسمية للمنصة.

وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد من مختلف الأعمار، حيث يمكن لمن هم في سن 18 عامًا فأكثر المشاركة مباشرةً، بينما يُسمح لمن هم دون 18 عامًا بالمشاركة بموافقة أولياء أمورهم، من خلال إرسال فيديوهات قصيرة تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاثة دقائق، ترصد مختلف جوانب الحياة والأماكن والتفاصيل التي تعكس تنوع مصر وهويتها.

وتشمل الموضوعات التي يمكن للمشاركين تناولها الطبيعة والمعالم السياحية والثقافة والتراث والشوارع، على أن تكون الفيديوهات أصلية ومصورة خصيصًا للمسابقة باستخدام الهاتف المحمول.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلًا من المخرج المصري رامي إمام، الكاتبة والشاعرة منة القيعي، والأستاذ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي مسابقة "مصر بعيونك أحلى" امتدادًا لدور منصة WATCH IT، في دعم صناعة المحتوى المصري الأصيل وإتاحة مساحة تفاعلية للجمهور وصناع المحتوى من الشباب لمشاركة رؤيتهم لجمال مصر بعيونهم.