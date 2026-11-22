بدأ الجيش الألماني، أول اختبارات تكتيكية لطائرات مسيرة ملغومة خلال تدريبات أجريت اليوم الأحد في ليتوانيا، حيث من المقرر نشر لواء مدرع قوامه 5000 جندي ألماني بشكل دائم بحلول نهاية عام 2027.

وتمثل الاختبارات خطوة مهمة لألمانيا، التي لم تقرر شراء الذخائر الجوالة، أو الطائرات المسيرة المتفجرة، إلا في 2025 بعد جدل على مدى سنوات بشأن شراء هذه الأسلحة، وفق وكالة رويترز.

وتستخدم روسيا وأوكرانيا طائرات مسيرة يمكنها البقاء محلقة فوق منطقة ما قبل أن تتجه نحو هدفها، لتنقض بسرعة فائقة وتنفجر عند الاصطدام، أي أنها تستخدم لمرة واحدة.

وفي ميدان التدريب رودنينكاي بالقرب من حدود روسيا البيضاء، شاهد قائد الجيش كريستيان فرويدينج الذخائر المصنعة من الشركتين الألمانيتين هيلسينج وستارك، والمزودة برؤوس حربية خاملة، وهي تنقض من السماء وتصيب دبابات قتال رئيسية.

وجاءت هذه الاختبارات في إطار "درع الحرية"، وهي أكبر تدريبات عسكرية ألمانية في ليتوانيا حتى الآن.

وقبل أيام، أجرت القوات الألمانية في رودنينكاي أول اختبارات لبرنامج الاستهداف كلاريتي من شركة هيلسينج، وهو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على فحص كميات ضخمة من البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأخرى بسرعة تفوق قدرة أي إنسان، وتحليلها وتقديم توصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها.

ووصف فرويدينج، الذي أشرف على إمدادات الأسلحة من برلين إلى كييف قبل توليه منصبه الحالي، النوعين من الأنظمة بأنهما لا غنى عنهما في الحرب الحديثة. ومن المقرر أن يتولى منصب رئيس أركان الدفاع في فبراير الماضي.

وفي 2023، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بنشر لواء قتالي بشكل دائم في ليتوانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبرلين.

بدأت ألمانيا في زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد بدء حرب روسيا لأوكرانيا، إذ استثمرت مئات المليارات من اليورو لتطوير قواتها بعد إهمال هذا الملف على مدى عقود.

وسيتألف لواء بانزر 45 الذي شُكل حديثا، ويتمركز في رودنينكاي وروكلا، من نحو 5000 جندي و2000 مركبة، بينها عشرات الدبابات، عند اكتمال جاهزيته بحلول نهاية 2027. ويوجد بالفعل نحو 1800 من هؤلاء الجنود في ليتوانيا.

ويحذر مسئولو حلف شمال الأطلسي منذ سنوات من تهديد روسي متزايد، يقولون إن موسكو قد تشن هجوما واسع النطاق على أراضي دول أعضاء بالحلف في وقت مبكر من 2029. وتنفي موسكو وجود نوايا عدوانية، وتتهم الحلف بإثارة التوتر عبر التوسع في مناطق في محيطها.