أُصيب 19 شخصا بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون داخل كنيسة في منطقة ألجوي جنوبي ألمانيا، بسبب خلل في نظام التدفئة. وقال متحدث باسم مركز تنسيق خدمات الإنقاذ المختص إن 4 من المصابين حالتهم خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السبب الدقيق للحادث الذي وقع في بلدة باد جروننباخ، لا يزال غير واضح. وشاركت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف في الموقع لتقديم الرعاية للمصابين.

وشهدت البلدة، التي يقل عدد سكانها قليلا عن 6000 نسمة، استنفارا واسعا لأجهزة الإسعاف والإطفاء والشرطة. ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأحد.

يشار إلى أن أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، وينتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد المحتوية على الكربون، مثل الخشب والنفط والغاز. ويؤدي استنشاقه إلى إعاقة نقل الأكسجين داخل الجسم. وتشمل العلامات الأولية للتسمم به الصداع والدوار والغثيان والإرهاق، بينما قد يؤدي التعرض لتركيزات أعلى منه إلى فقدان الوعي، بل وحتى الوفاة.

وتقع بلدة باد جروننباخ في ولاية بافاريا، بالقرب من الحدود مع ولاية بادن فورتمبرج.

جاء الحادث أثناء إقامة قداس الأحد المعتاد، بحسب ما أفاد به متحدث باسم أخوية القديس بطرس الكاثوليكية للكهنة. وتستخدم الأخوية ما يُعرف باسم "كنيسة القصر" في البلدة لإقامة صلواتها.

ويُعد القصر العالي هو شعار بلدة باد جروننباخ. وكان يوجد في أحد المباني الملحقة به مصنع للجعة، جرى تحويله إلى كنيسة صغيرة عام 1939.