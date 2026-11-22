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بدأ العراق، اليوم الأحد، محاكمة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، نُقلوا من سوريا إلى العراق في وقت سابق من العام الجاري.

وعقدت ثلاث محاكم في بغداد جلسات محاكمة منفصلة لـ11 مشتبه بهم.

وقال العراق في فبراير إنه تسلم 5704 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، كانوا قد نُقلوا من سوريا.

وضمت هذه المجموعة 467 عراقيا و3543 سوريا، إلى جانب آخرين من أوروبا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة.

واستمعت محكمة جنائية في منطقة الكرخ ببغداد إلى إفادات خمسة متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والعمل معه للتحريض على بث الرعب والخوف بين المدنيين في سوريا والعراق.

ويحمل المتهمون الخمسة الجنسية الفرنسية، وينحدرون من أصول جزائرية ومغربية وتونسية. وحدد القاضي جلسة في 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

وعقدت محكمتان أخريان في بغداد جلستين منفصلتين لمحاكمة ستة سوريين، بواقع ثلاثة متهمين أمام كل محكمة.

وتم تعيين محامين عراقيين للدفاع عنهم، وأُرجئت إجراءات المحاكمة إلى 7 ديسمبر.

ووفقا لمصادر قضائية، ستواصل المحاكم عقد جلسات لمحاكمة أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ويجرى حاليا احتجازهم في سجون عراقية.