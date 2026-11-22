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استشهد، مساء اليوم الأحد، مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول شهيد على الأقل بنيران مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح.

في السياق، أصيب طفل في منطقة الظهر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السكة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، في ساعات فجر يوم الأحد الأولى، متأثران بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف وعمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مراسل وكالة «صفا»، إن عددًا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في بئر النعجة شمال غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، فجر اليوم، باستشهاد المواطن بلال يوسف السمهوري، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأضاف أن المواطن نضال خالد حسن الشريف (35 عامًا) استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها بكثافة شرقي مدينة خان يونس، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وفي شمال قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف، ضمن عمليات التدمير التي تواصل تنفيذها رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، وسط سقوط شهداء وجرحى واستمرار عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المباني السكنية.