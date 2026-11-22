طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي، بـ"وضع حد" للدعم الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعية لاتخاذ إجراءات رادعة وملموسة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "آن الأوان لتصحيح مسار السياسة الإسرائيلية، ووضع حد لنهج حكومتها القائم على رعاية التطرف، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لإرهاب المستعمرين، وتشجيعهم على مواصلة اعتداءاتهم، وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة"، وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك، تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي شنه المستوطنون فجر الأحد، واستهدف قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وأدى إلى إحراق 12 مركبة، وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران منازل المواطنين، بحسب بيان الوزارة.

وأضافت أن الهجوم الذي تعرضت له هذه القرى يعد "اعتداءً إجراميا جديدا يستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتي في سياق تصعيد إرهاب المستعمرين المنظم والمتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها، وفق البيان.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات دولية رادعة وملموسة لوقف إرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

كما طالبت الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم "بمختلف مسمياتهم، وكل من يحرض عليها أو يوفر الغطاء لها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب".

ودعت في بيانها، لفرض عقوبات دولية على "منظومة الاستعمار الاستيطاني"، بما يشمل المستوطنين والمنظمات والجهات التي ترعى وتمول وتحرض على جرائمهم، والشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني.

وطالبت باتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ومواجهة الاستيطان باعتباره العقبة أمام تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنجاز الاستقلال من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أرضها، وعاصمتها القدس..

ونفذ مستوطنون إرهابيون، فجر الأحد، سلسلة اعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إحراق 12 مركبة في قرى برام الله، وواحدة في مسافر يطا بالخليل، وغرفة زراعية في سلفيت.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان نشرته المتحدثة باسمه إيلا واوية عبر منصة "إكس"، أنه سيحقق في هذه الحوادث وأن أفرادا من منظومة التحقيق الجنائي سيدخلون مواقع الحوادث هذه لجمع الآثار والأدلة وأخذ الإفادات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.