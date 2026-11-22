من المتوقع أن تتوقف حركة الطيران من بلجيكا وإليها بشكل شبه كامل، غدا الاثنين، بسبب إضراب على مستوى البلاد.

وقالت منظمة مراقبة الحركة الجوية البلجيكية "سكايز" إنها لن تتمكن من ضمان انتظام خدمات الملاحة الجوية خلال الفترة من السابعة صباحا (السادسة صباحا بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة مساء، بسبب مشاركة موظفيها في الإضراب.

ومن المقرر الإبقاء فقط على الخدمات الضرورية للتعامل مع حالات الطوارئ والرحلات الأخرى المرتبطة بالسلامة. ونُصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من حالة رحلاتهم.

ويحتج العاملون في قطاع الطيران على سياسات التقشف والإصلاح التي تتبناها الحكومة، قائلين إنها تفرض أعباء مفرطة على العمال والمتقاعدين والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرة حاشدة في بروكسل في إطار يوم الاحتجاج. وإلى جانب حركة الطيران، يُتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في وسائل النقل العام، كما قد تتأثر المدارس والمكاتب الحكومية وخدمات جمع النفايات.

وانتقدت شركات الطيران والمطارات التعطيل المفاجئ لحركة الطيران، محذرة من تأثيره الكبير على المسافرين، وما قد يترتب عليه من خسائر كبيرة للقطاعات المتضررة.