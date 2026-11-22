بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض اليوم الاحد مع رئيس وزراء بلغاريا، رومين راديف الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بلغاريا ، الذي وصل إلى المملكة في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية استعرضا "خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها."

وبحثت السعودية وبلغاريا في أواخر سبتمبر الماضي تطوير تعاونهما العسكري والدفاعي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف في نفس الشهر.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز كفاءة القوات المسلحة ودعم الصناعات العسكرية.