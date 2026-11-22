أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بنجاح العملية الأمنية المشتركة التي نفذتها قوات الأمن ضد مسلحين في منطقة متاني بمدينة بيشاور.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، إن شريف اعتبر أن التحرك السريع والحاسم لقوات الأمن حال دون وقوع تهديد إرهابي كبير، وأسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأضاف أن تضحيات قوات الأمن والنجاحات التي تحققها في حربها ضد الإرهاب تستحق الإشادة.

وقال رئيس الوزراء إن العمليات التي تنفذها قوات الأمن لمكافحة الإرهاب تعكس إرادة وطنية قوية ومعنويات مرتفعة، مؤكدا عزم الحكومة على القضاء على الإرهاب.