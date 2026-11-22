- رئيس حزب الديمقراطيين يحذر: تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو طعنه للناخبين في الظهر



قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية هو "البديل الواقعي الوحيد" لاستبدال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت تدخل مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، التي يقودها رئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت، أسبوعها الثالث من دون إحراز تقدم ملموس.

وكتب جولان في منشور على منصة "إكس": "تعهدنا باستبدال نتنياهو في أقرب وقت ممكن. هذا هو التزامنا الأساسي أمام الجمهور، وكل من يؤخر الوفاء به سيكون عليه أن يفسر موقفه"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "حكومة الأقلية هي حاليًا البديل الواقعي الوحيد. وإذا كانت المماطلة جزءًا من تكتيك تفاوضي، فقد حان الوقت للتوقف عن الألاعيب".

وحذر جولان من تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، معتبرا أن من يسعى إلى مثل هذا الترتيب "يطعن ناخبيه في الظهر".

وتأتي تصريحات جولان بعدما التقى رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت نتنياهو لمدة ساعتين الأسبوع الماضي، من دون إبلاغ حلفائه مسبقا في التكتل الذي يقوده آيزنكوت.

وعقب اللقاء، استبعد بينيت المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو، مجددا تأييده تشكيل حكومة وحدة يقودها آيزنكوت وتضم حزب الليكود.

وقال جولان: "نحن قادة تكتل التغيير، تم انتخابنا لاستبدال نتنياهو، لا للجلوس معه. ولذلك، سيعارض حزب الديمقراطيين أي خطوة من هذا النوع لتشكيل حكومة وحدة".

كما دعا جولان حلفاءه إلى عدم إبرام اتفاق مع الأحزاب الحريدية بهدف تشكيل ائتلاف حكومي، معتبرا أن المفاوضات يمكن أن تستمر من موقع قوة بعد تشكيل الحكومة، في ظل المحادثات الجارية بين التكتل بقيادة آيزنكوت وحزب يهدوت هتوراه.

وقال جولان، في إشارة إلى الحزبين العربيين: "لدينا شراكة ممتازة مع (رئيس القائمة العربية الموحدة) منصور عباس، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات أيضًا مع القائمة المشتركة. يجب دراسة هذا الاحتمال بجدية، لا استبعاده مسبقا، وبالتأكيد ليس لدوافع خبيثة تفوح منها رائحة العنصرية".

وطالب جولان قادة تكتل التغيير بتوضيح "ما الذي يمنع تشكيل الحكومة، ومن المسئول عن حل الخلافات، ومتى سيتم اتخاذ القرار"، محذرا من أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية ودبلوماسية عاجلة، وأنه "لم يعد لديها وقت لإهداره".

ويُعد جولان القائد الوحيد بين قادة تكتل التغيير المكون من أربعة أحزاب، بقيادة آيزنكوت، الذي أعلن صراحة تأييده تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.