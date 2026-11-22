أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "خيبة أمل عميقة" إزاء انتهاء محادثات المناخ (كوب 31) في تركيا دون التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان ختامي.

وقال جوتيريش في بيان صدر، اليوم الأحد، عقب اتضاح عجز المندوبين من نحو 200 دولة مشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عن التوصل إلى توافق: "أشاطر الإحباط العميق للغاية الذي يشعر به كل من كان يتوقع أن ترتقي الحكومات إلى مستوى اللحظة التي تفرضها أزمة المناخ."

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "لا يجب أبدا أن يُسمح لمن يجنون الأرباح من تدمير كوكبنا بفرض شروط الجهود الرامية إلى إنقاذه."

وأضاف بأن: "استمرار الاعتماد الشديد على الفحم والنفط والغاز يغذي الفوضى المناخية، ويعرض الاقتصادات لصدمات الأسعار، ويقوض أمن الطاقة."

وشدد جوتيريش على أنه "للحد من حجم تجاوز عتبة 5ر1 درجة مئوية ومدة استمراره، نحتاج إلى خفض كبير وسريع للانبعاثات خلال هذا العقد."

وتابع: "يجب أن تتولى الدول الكبرى المطلقة للانبعاثات زمام المبادرة، وأن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية، وأن تسهم كل دولة بدورها."

واُختتمت قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام في أنطاليا دون اعتماد إعلان ختامي، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة.

وشملت نقاط الخلاف الرئيسية النص على التزام بتسريع التحول العالمي إلى الكهرباء، وصرف أموال المساعدات التي سبق التعهد بها للدول النامية لمساعدتها على مواجهة تغير المناخ.