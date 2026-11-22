ارتفع عدد المصابين بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون خلال قداس أقيم اليوم الأحد في كنيسة بمنطقة ألجوي جنوبي ألمانيا إلى 56 شخصا.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جهاز الإيقاف التلقائي في أحد أجهزة التدفئة، والمخصص لمنع تسرب أول أكسيد الكربون، لم يعمل. وأوضحت الشرطة أن إصابات الأشخاص الذين كانوا يحضرون القداس تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

ونقل أفراد فرق الطوارئ المصابين على الفور من موقع الحادث، وقدموا لهم الإسعافات الأولية في مركز الإطفاء المحلي. وبعد ذلك، تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات نظرا لتطلب حالتهم العلاج هناك.

وقالت رئاسة الشرطة في مدينة كيمبتن إن "جهاز الإيقاف التلقائي في جهاز التدفئة لم يعمل على النحو المطلوب، بسبب عطل فني أو خطأ في التشغيل، وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن". ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

وكان مركز تنسيق خدمات الإنقاذ قد أعلن في البداية إصابة 19 شخصا، مشيرا إلى أن 4 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، وفقا للمعلومات الأولية.

يشار إلى أن أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، وينتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد المحتوية على الكربون، مثل الخشب والنفط والغاز. ويؤدي استنشاقه إلى إعاقة نقل الأكسجين داخل الجسم. وتشمل العلامات الأولية للتسمم به الصداع والدوار والغثيان والإرهاق، بينما قد يؤدي التعرض لتركيزات أعلى منه إلى فقدان الوعي، بل وحتى الوفاة.

وشاركت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف في الموقع لتقديم الرعاية للمصابين. وشهدت البلدة، التي يقل عدد سكانها قليلا عن 6000 نسمة، استنفارا واسعا لأجهزة الإسعاف والإطفاء والشرطة.

وتقع بلدة باد جروننباخ في ولاية بافاريا، بالقرب من الحدود مع ولاية بادن فورتمبرج.

جاء الحادث أثناء إقامة قداس الأحد المعتاد، بحسب ما أفاد به متحدث باسم أخوية القديس بطرس الكاثوليكية للكهنة. وتستخدم الأخوية ما يُعرف باسم "كنيسة القصر" في البلدة لإقامة صلواتها.

ويُعد القصر العالي هو شعار بلدة باد جروننباخ. وكان يوجد في أحد المباني الملحقة به مصنع للجعة، جرى تحويله إلى كنيسة صغيرة عام 1939.