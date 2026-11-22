جددت واشنطن، مساء الأحد، تحذير رعاياها في البحرين من تزايد خطر الهجمات الإيرانية والحوثية، غداة هجمات شنتها طهران على المملكة الخليجية وأسفرت عن إصابة شخصين.

وقال مكتب الشئون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه يتعين على الأمريكيين في البحرين توخي أقصى درجات اليقظة بسبب تزايد خطر الهجمات المسلحة من الحوثيين المدعومين من إيران، ومساعي طهران لاستهداف المسؤولين والمنشآت الحكومية الأمريكية في المنطقة، وفق وكالة الأناضول.

ودعا المكتب الرعايا الأمريكيين إلى الانتباه للتنبيهات المحتملة وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر.

وأشار إلى هجمات إيرانية استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين، فضلا عن هجمات نفذتها جماعة الحوثي ضد السعودية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة مواطن بحريني ومقيم باكستاني، الأخير بحالة حرجة، جراء الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة السبت.

والسبت، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية بأن الحرس الثوري استهدف قاعدتي الشيخ عيسى والجفير العسكريتين في البحرين، ردا على الهجمات الأمريكية ضد إيران.

وسبق أن أعلنت قوة دفاع البحرين، في 17 و18 نوفمبر الجاري، اعتراض هجمات جوية إيرانية، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها مواقع عسكرية أمريكية في المملكة بطائرات مسيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي