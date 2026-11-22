قُتل شخصان جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا شمال كييف وأدت إلى انهياره جزئيا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد، محذّرة من احتمال وجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وتشنّ روسيا هجمات جوية ليلية مكثفة على أوكرانيا، تشمل مناطق سكنية، فيما تستعد البلاد لشتاء قاس جديد في ظل الغزو الروسي المستمر منذ نحو خمس سنوات، وفق وكالة فرانس برس.

واستهدفت ضربة ليلية مبنى من 5 طبقات في بلدة ديمر بمنطقة كييف، على بعد نحو 45 كيلومترا شمال العاصمة.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية عبر تليجرام: "قُتل شخصان أحدهما شاب يبلغ 18 عاما، وأصيب أربعة آخرون بينهم طفل".

وأضافت: "يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 11 شخصا، بينهم طفلان، بعدما تعذّر التواصل معهم أو تحديد مكانهم".

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس في الموقع فرق الإنقاذ وهي تبحث وسط أكوام يتصاعد منها الدخان، بعدما انهار جزء من المبنى.

ووصف مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس الهجوم بأنه جزء من "حرب الإبادة التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا".

وكتب على إكس: "على العالم أن يتوقف عن غض الطرف. دينوا هذا الإرهاب، وحمّلوا روسيا المسؤولية، وتحركوا الآن لوقف قتل الأوكرانيين الأبرياء".

من جهته، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس: "للأسف، قد يكون هناك أشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، إذ لا يزال مصير 14 شخصا مجهولا".

واستهدفت روسيا أيضا محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكثّفت موسكو ضرباتها على أوكرانيا، ولا سيما على شبكة الطاقة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من الصفر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "أشد إيلاما" على ضربات أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر القرم، الذي يُعد رمزا لحكم بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا.