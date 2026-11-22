أُصيب أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إثر تعرضه للطعن باستخدام أداة حادة في محافظة مأدبا، جنوبي العاصمة عمّان، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد عصر اليوم إلى مديرية شرطة محافظة مأدبا، يفيد بتعرض أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – للإصابة بواسطة أداة حادة، بحسب وكالة بترا الأردنية.

وأضاف أن المصاب نُقل إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، قبل أن يغادره، موضحاً أن إصابته وُصفت بالطفيفة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحادثة وقعت أثناء وجود العسكري في إجازته الرسمية، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل فريق تحقيق مشترك للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد أسبابها.