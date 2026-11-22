انتهت جولة المفاوضات بين فريقي حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحزب "يشار" بقيادة رئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت، بعد نحو أربع ساعات على انطلاقها.

وركزت المحادثات على إمكانية تشكيل حكومة وحدة، وعُقدت في أحد فنادق مدينة هرتسليا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومثّل الليكود في المفاوضات عضو الكنيست أوفير كاتس، ومايكل رابيليو، محامي نتنياهو منذ سنوات طويلة، فيما مثّل حزب "يشار" عضو الكنيست تشيلي تروبر، ويوآف هوروفيتز، رئيس مكتب نتنياهو السابق، وجاي جوتمن، رئيس مكتب تروبر السابق.

وفي وقت سابق، قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية هو "البديل الواقعي الوحيد" لاستبدال نتنياهو.

وكتب جولان في منشور على منصة "إكس": "تعهدنا باستبدال نتنياهو في أقرب وقت ممكن. هذا هو التزامنا الأساسي أمام الجمهور، وكل من يؤخر الوفاء به سيكون عليه أن يفسر موقفه".

وأضاف: "حكومة الأقلية هي حاليًا البديل الواقعي الوحيد. وإذا كانت المماطلة جزءًا من تكتيك تفاوضي، فقد حان الوقت للتوقف عن الألاعيب".

وحذر جولان من تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، معتبرا أن من يسعى إلى مثل هذا الترتيب "يطعن ناخبيه في الظهر".

ويُعد جولان القائد الوحيد في تكتل التغيير المكون من أربعة أحزاب ويتزعمه آيزنكوت، الذي أعلن صراحة تأييده تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.