قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يميل إلى استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أنه لا توجد مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن، متابعًا: "الإيرانيون يتحدثون باستمرار لكنهم بارعون في المراوغة والتهرب".

وأشار إلى أن المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون أن يتم التوصل إلى نتائج فعلية.

وحذر ترامب، من أن القوات الأمريكية ستطلق النار على السفن الإيرانية إذا حاولت اختبار الحصار البحري، وقال: "السفن الإيرانية التي ستحاول اختراق الحصار ستلقى مصير بقية البحرية الإيرانية في قاع البحر".

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي بانه يعتزم إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه في التزام طهران بتعهداتها.

وأضاف ترامب، أنه لم يول اهتماما كبيرا لمسألة تغيير النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع ثلاث قيادات إيرانية متعاقبة، وهو ما اعتبره "تغييرا جذريا في النظام".