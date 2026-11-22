وقعت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي رسميا اتفاقية تجارية تاريخية ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من الصادرات الإندونيسية، لتختتم بذلك أكثر من عقد من المفاوضات المطولة، وتفتح الباب أمام الوصول إلى سوق تضم 450 مليون مستهلك.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية مرافقة لحماية الاستثمار، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

ووفقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء الإندونيسي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تمثل الاتفاقيتان دفعة كبيرة من جانب جاكرتا لتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها المحلية على المستوى العالمي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات، ستنخفض الرسوم الجمركية على صادرات إندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي إلى صفر بالمئة."

وتشمل أبرز السلع الإندونيسية المصدرة التي من المقررأن تستفيد من نظام الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية، زيت النخيل ومشتقاته، والمنسوجات والمنتجات النسيجية، والأحذية الجلدية، فضلا عن الأحذية الرياضية.

وبعيدا عن تحرير التجارة، يُتوقع أن تفسح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية حماية الاستثمار المجال أمام آفاق أوسع للفرص الاستثمارية في قطاعات كثيفة العمالة وقطاعات استراتيجية، تشمل الإلكترونيات والملابس الرياضية والأحذية والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية لزيت النخيل.