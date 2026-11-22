وجهت الحكومة الألمانية انتقادات إلى دول منتجة للنفط، مثل السعودية وروسيا، بسبب مواقفها وتحركاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في تركيا "كوب 31".

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر، اليوم الأحد: "لا تزال صناعة النفط والغاز تقاوم. فبعض الدول المنتجة للنفط تدرك أن الوضع أصبح خطيرا بالنسبة لها، ولهذا تعرقل الجهود (لحماية المناخ) بشدة". وأضاف: "أما بقية العالم فيمضي بخطوات واسعة نحو حلول صديقة للمناخ تعتمد على الكهرباء".

ولم يتمكن أطول مؤتمر مناخ عالمي على الإطلاق من التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي اليوم الأحد، رغم إجراء مفاوضات على مدار أسبوعين. ورفضت عدة دول - من بينها ألمانيا - في الجلسة العامة "ميثاق أنطاليا" الذي قدمته الرئاسة التركية الأسترالية المشتركة للمؤتمر، كما رفضه الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن المسودات التي طرحتها رئاسة المؤتمر كانت ستمثل خطوة إلى الوراء مقارنة بالقرارات السابقة.

وقال شنايدر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الناس في مختلف أنحاء العالم يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتحديث القطاع الصناعي من شأنها أن تجعلهم أقل اعتمادا عليها. وأضاف: "أتفهم أن هذا يمثل تهديدا لنموذج الأعمال في الدول التي تبيع لنا النفط والغاز. لكن التحول إلى التحول إلى الكهرباء سيجعل العالم مكانا أكثر سلاما واستقرارا".

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي، إنه رغم خيبة الأمل إزاء عرقلة بعض الدول المنتجة للنفط التوصل إلى بيان ختامي، فقد شهد مؤتمر أنطاليا توجيه رسالة سياسية تعبر عن التضامن العالمي. وأضافت: "لقد أطلقنا استثمارات مهمة في مجال الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، ومهدنا الطريق لإعادة تمويل عدد من صناديق المناخ، وعززنا مظلة الحماية العالمية".

وذكرت وزارتا البيئة والتنمية الألمانيتان، أن المؤتمر أحرز أيضا تقدما في بعض المجالات؛ إذ انضمت 75 دولة و94 منظمة، من بينها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى المبادرة التي تهدف إلى توفير 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي اعتماداً على الكهرباء بحلول عام 2035.

وأضافت الوزارتان، أن ألمانيا انضمت أيضا إلى مجموعة تضم نحو 30 دولة قدمت أو أعلنت عن إعداد خطط للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية.