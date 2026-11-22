قالت محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، إن مستوطنين إسرائيليين عرضوا منزلا فلسطينيا سبق أن استولوا عليه في البلدة القديمة بالمدينة للبيع، مقابل 20 مليون دولار.

وحذّرت المحافظة، في بيان، من خطورة الأمر، معتبرة أن هذه الخطوة "تكشف جانبا خطيرا من منظومة الاستيلاء الاستعماري على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل والممتلكات وتهجير أصحابها، إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع"، وفق وكالة الأناضول.

وأكدت المحافظة، أن "عرض عقار مستولى عليه للبيع لا تمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا تسقط حقوق أصحابها الفلسطينيين في ملكيتها واستعادتها".

واعتبرت الإجراء "امتدادا لسياسة استعمارية ممنهجة، تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة".

ولفتت إلى أن "السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، تسهم في إحكام الطوق الاستعماري (الاستيطاني) حوله، وتغيير معالم محيطه".

وأوضح المحافظة، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفر لهذه الأنشطة الغطاء والحماية، عبر منظومة من القرارات والإجراءات التي تسهّل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية".

كما حذرت من أن "إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة، تفتح مساراً إضافياً لاستدامة المشروع الاستعماري، من خلال تحويل الممتلكات التي جرت السيطرة عليها إلى أصول قابلة لإعادة التداول".

وشددت على أن "القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة".

وتحت ذرائع وحجج واهية، تطرد إسرائيل الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة، وتمكن المستوطنين من السيطرة عليها، في حين تجبر آخرين على هدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص للبناء.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنهم "إرهابيون"، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، وترفض الانسحاب منها.​​​​​​​​​​​​​​