أفادت مصدران عسكريان ليبيان، بأن زورق مسير ملغوم استهدف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل بنغازي الليبية.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما إن القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أكثر من 12 زورقا مسيرا قبالة سواحل بنغازي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، تعرض سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية لانفجار نتيجة هجوم يرجح أنه بمسيرات.

وقالت الحكومة ومقرها بنغازي في بيان، إن "نتائج التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع على متن السفينة التي كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم بمركبات مسيرة".

وأكدت الحكومة أن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في ميناء بنغازي لأغراض التزود بالوقود والمؤن، ضمن اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأشارت في البيان إلى سلامة ميناء بنغازي والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وقررت السلطات، فتح "تحقيق شامل" بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه، مشددة على أن ليبيا "ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية" ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها.