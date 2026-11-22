أعلن الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الجزائري أحمد نذير بن بوعلي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الإصابة قد تسببت في غياب بن بوعلي عن قائمة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر، قبل أن يعود للظهور ضمن اختيارات موكوينا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

كما شهدت القائمة تواجد مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني في مواجهة الفريق الأحمر.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، محمود مرعي، إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود عبد الحفيظ «زلاكة»، وليد الكرتي، ناصر ماهر، أحمد عاطف «قطة»، مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، حامد حمدان، عودة فاخوري، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، أحمد توفيق، أحمد فوزي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم «أوباما»، دودو الجباس، أحمد نذير بن بوعلي.