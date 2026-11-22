كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تعدي سيدة على طفلتين بالضرب في محافظة الإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطعي الفيديو، وتبين أنها حاصلة على الثانوية العامة، وتعمل في إعطاء دروس خصوصية للطلاب، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبمواجهتها، أقرت بأن مقطعي الفيديو قديمان، وتم تصويرهما منذ 4 سنوات، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمسكنها، موضحة أنها تعدت على الطفلتين بالضرب بسبب إهمالهما في الدراسة.

وبسؤال والدي الطفلتين، اتهم أحدهما السيدة بالتعدي على نجلته بالضرب، موضحًا أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة في حينه لعدم علمه بها، فيما قرر الآخر عدم رغبته في توجيه اتهام للمذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سبق رصد مقطع فيديو مماثل بتاريخ 5 أكتوبر 2026، للسيدة ذاتها أثناء تعديها على أحد الطلاب، شقيق الطالبة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه، ونشر خبر بشأن الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.