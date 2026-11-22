أفادت الأمم المتحدة بوقوع هجوم بطائرة مسيرة على منطقة سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير على منصة "إكس"، إن مبنى تابعا للأمم المتحدة تعرض أيضا لأضرار جراء الهجوم.

وقالت دينيس براون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في السودان في البيان: "من غير المقبول أن نتعرض لمثل هذا الخطر". ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن احتمال سقوط ضحايا أو الجهة التي نفذت الهجوم.

ويخوض الجيش بقيادة الحاكم بحكم الأمر الواقع، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، قتالا للسيطرة على السودان منذ أبريل 2023.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزح أكثر من 14 مليونا آخرين.

وتخضع الخرطوم حاليا لسيطرة الجيش.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة في السودان بأنها واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأدى استخدام الطائرات المسيرة إلى تغيير مسار الحرب بشكل دراماتيكي هذا العام، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.