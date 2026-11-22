انطلقت بمسجد النور بالعباسية، اليوم، الاختبارات الشفوية والتحريرية المكملة لثلاثة فروع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والثلاثين لعام ٢٠٢٦م.

وضمت لجنة التحكيم الشيخ أحمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف وشيخ مقرأة الجامع الأزهر، والدكتور محمد رفاعي زلط - عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم.

واستُهلت الاختبارات بالفرع السادس المخصص للأسرة القرآنية، حيث أجري الاختبار التحريري بمشاركة ست أسر، ويشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع فهم معانيه وتعميق الوعي بخصائصه ومقاصده من خلال كتاب «البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين الزركشي، وألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا تكون الأسرة قد سبق لها الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية الأصلية. وتبلغ قيمة الجائزة مليونًا وخمسين ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول، و٧٥٠ ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني.

كما أُجريت الاختبارات الشفوية للفرع الرابع المخصص للناشئة، وتقدم لها عشرة متسابقين، ويشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، وألا يتجاوز عمر المتسابق ١٤ عامًا وقت الإعلان عن المسابقة، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في الدورات السابقة. وتبلغ قيمة جوائز هذا الفرع ٦٠٠ ألف جنيه للمركز الأول، و٥٠٠ ألف للثاني، و٤٠٠ ألف للثالث، و٣٠٠ ألف للرابع، و٢٠٠ ألف جنيه للمركز الخامس.

واختُتمت الاختبارات بالفرع الخامس المخصص لذوي الهمم، بمشاركة عشرة متسابقين، ويشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، وألا يزيد عمر المتسابق على ٢٥ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة سابقة، ورصدت الوزارة جوائز لهذا الفرع بقيمة ٦٠٠ ألف جنيه للمركز الأول، و٥٠٠ ألف للثاني، و٤٠٠ ألف للثالث، و٣٠٠ ألف للرابع، و٢٠٠ ألف جنيه للمركز الخامس.

وقالت الوزارة إن هذه الاختبارات تؤكد الحرص على الارتقاء بمستوى التنافس في خدمة كتاب الله تعالى، ورعاية حفظته من مختلف الأعمار والفئات، وإتاحة الفرصة أمام الأسر القرآنية والناشئة وذوي الهمم لإبراز مواهبهم القرآنية، في إطار رسالة الوزارة الرامية إلى تعميق الصلة بالقرآن الكريم فهمًا وحفظًا وتدبرًا.