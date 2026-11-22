أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تساعد الضباط والمهندسين البحريين من بدء إجراءات تجديد الشهادات الأهلية دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة، وذلك من خلال تقديم طلب فتح ملف التجديد ورفع المستندات المطلوبة عبر منصتها الرسمية.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك اليوم، إن هذه الخدمة تأتي في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات المقدمة للعاملين بالقطاع البحري، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من مرات انتقال المتعاملين مع الهيئة لإنهاء معاملاتهم.

وأضافت الهيئة، أن الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى الحساب الشخصي على منصتها الإلكترونية، ثم اختيار قسم «خدمات الشهادة الأهلية»، وتحديد خدمة «فتح ملف تجديد الشهادة الأهلية»، واستيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إلكترونيا، لافتة إلى أنه عقب تقديم الطلب، تتولى إدارة الامتحانات بالإدارة المركزية للشؤون البحرية فحص الملف ومراجعة المستندات المقدمة، ثم تحديد موعد الكشف الطبي وإبلاغ صاحب الطلب به إلكترونيا.

وأوضحت الهيئة، أن المتقدم يتلقى لاحقا إخطارا إلكترونيا يحدد الجهة المعنية بإصدار الشهادات الحتمية التي يتعين عليه التوجه إليها لاستكمال باقي الإجراءات المرتبطة بتجديد الشهادة، داعية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الدخول على موقعها الرسمي عبر الرابط www.eams.gov.eg، كما خصصت البريد الإلكتروني cs@eams.gov.eg لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني.

وأكدت استمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية وإضافة خدمات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل التعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للضباط والمهندسين البحريين.