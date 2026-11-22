لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر تصادم تريلا بسيارة "بيجو" على طريق قفط – القصير، بعد مصنع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة قنا، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتبين بالفحص وفاة 5 أشخاص كانوا على متن السيارة "البيجو"، بينما تواصلت جهود انتشال الجثامين من بين حطامها.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي كلفت مباحث المركز بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.