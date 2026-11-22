- بيسنت: الاضطرابات الناجمة عن تحديثات الأمن السيبراني تكلفة محدودة مقابل تعزيز الحماية من الهجمات الإلكترونية

في ما بدا تشبيها بين موجة الأعطال التقنية الأخيرة التي ضربت بنوكا أمريكية كبرى والآثار الجانبية المؤقتة للقاحات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الاضطرابات الناجمة عن تحديثات الأمن السيبراني تمثل كلفة محدودة مقابل تعزيز الحماية من الهجمات الإلكترونية.

وفي مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، سعى بيسنت إلى طمأنة الأمريكيين بعدما تسببت مشكلات تقنية في عدد من أكبر البنوك الأمريكية، بينها "جي بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف أمريكا"، الأسبوع الماضي، في صعوبة وصول آلاف العملاء إلى الخدمات المصرفية.

وسألت مقدمة البرنامج، مارجريت برينان، عما إذا كان ينبغي للأمريكيين القلق بشأن سلامة مؤسساتهم المالية، في أعقاب الأعطال التي دفعت بعض العملاء إلى سحب أموال نقدية، فأجاب بيسنت قائلا: "أعتقد أن على الأمريكيين النظر إلى الأمر باعتباره بمثابة لقاح. قد تشعر بألم في ذراعك، أو ببعض التوعك في اليوم التالي، لكنه يعزز مناعتك وقدرتك على الصمود على المدى الطويل".

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الأعطال ناجمة عن أخطاء تقنية حدثت أثناء تحديث البنوك لأنظمتها الأمنية، وليست نتيجة خلل أوسع في النظام المالي.

وتابع: "تتصدر البنوك مجال الأمن السيبراني منذ عقود. وهي تتعرض لهجمات يوميا وأسبوعيا وشهريا، وتُعد من أكثر الشركات قدرة على الصمود في الاقتصاد الأمريكي".

وأرجع "جي بي مورجان تشيس" العطل الذي تعرض له يوم الاثنين إلى خلل برمجي في أنظمة الأجهزة، وذكر البنك لصحيفة "ذا هيل" أنه لا توجد أدلة على وقوع هجوم إلكتروني.

وأوضح البنك أن العملاء ظلوا قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم، رغم أن بعض الخدمات استغرقت وقتا أطول من المعتاد.

وجاءت الاضطرابات المصرفية في أعقاب سلسلة من الأعطال التقنية واسعة النطاق في أنحاء الولايات المتحدة، شملت انقطاعا استمر قرابة 24 ساعة وأثر على خدمتي مايكروسوفت أوت لوك وتيمز ، إلى جانب قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقف حركة الطائرات على الأرض في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في اضطراب آلاف الرحلات.