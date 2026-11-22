حثت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام على "تقبل بريكست والمضي قدما"، و"التوقف عن إعادة خوض معارك الماضي."

وقالت السياسية التي تنتمي لحزب المحافظين إنها شعرت "بالذهول" إزاء مساعي رئيس الوزراء الحالي المنتمي إلى حزب العمال لإعادة فتح النقاش بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعتزم بيرنهام بحث الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاقات خلال قمة بروكسل، التي عُقدت أمس الأول الجمعة، تشمل صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية، وتجارة الانبعاثات، وبرنامجا لتبادل الشباب واكتساب الخبرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتعد ماي، التي شابت رئاستها للحكومة بين عامي 2016 و2019 محاولات فاشلة لتنفيذ اتفاق بريكست، أحدث زعيمة بريطانية سابقة تحذر من إعادة إشعال الجدل بشأن هذا الاتفاق.

ورأى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق المنتمي إلى حزب العمال، اليوم الأحد، أن على بريطانيا ألا تعود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي إلا إذا أجرى إصلاحات وأتاح مجالا أكبر للابتكار التكنولوجي.

وذكرت ماي أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تستنزف قدرا ضخما من وقت الحكومة ومواردها.

وقالت ماي في مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية: "ما رأيته هو حجم تلك المفاوضات والوقت الطويل الذي يتعين تخصيصه لها، إذ تشمل الحكومة بأكملها، ولا يقتصر الأمر على وقت رئيس الوزراء أو الوزراء أو المسؤولين، بل يتطلب الأمر جولات متواصلة من الأخذ والرد في المفاوضات، لأن عليك التفاوض بشدة لضمان الحصول على ما تريد."

وأضافت: "وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أشعر بشيء من الذهول إزاء ما يتحدث عنه أندي بيرنهام بشأن الدخول في مزيد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي."