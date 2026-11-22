أشاد الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بقدرات القوات الجوية والبحرية في التصدي لتهديدات استهدفت أمن مدينة بنغازي.



وقال صدام عبر حسابه على منصة فيسبوك: "أحيّي بكل فخر واعتزاز رجال قواتنا الجوية والبحرية، وما أظهروه من يقظة وجاهزية عالية في التصدي للتهديدات التي استهدفت أمن مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية".



وأضاف: "أطمئن أهلنا في بنغازي بأن قواتهم المسلحة تواصل واجبها في حماية المدينة وتأمين سواحلها، وأن أمن المواطنين وسلامتهم سيظلان في مقدمة أولوياتنا. كما أتوجه بالشكر إلى رجال الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، وكل من ساهم في احتواء آثار الحادث".



وتابع: "نؤكد حرص ليبيا على علاقاتها الراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة، والوفاء بالتزاماتها الدولية، ورفض أن تكون أراضيها أو مياهها الإقليمية ساحة لتصفية الحسابات أو امتدادًا لصراعات خارجية".



ووجه الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت معهم للاطمئنان وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة والدعم الفني، مثمنًا هذه المواقف التي ترسّخ علاقات الثقة والتضامن مع الشركاء الإقليميين والدوليين.



وشدد على أن أمن ليبيا وسيادتها مسئولية وطنية لا تحتمل المزايدات السياسية أو استغلال الحوادث لترويج الاتهامات وإثارة المخاوف، بل تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والتعامل بمسؤولية مع كل ما يمس أمن بلادنا واستقرارها.

وسبق أن أفاد مصدران عسكريان ليبيان، بأن زورق مسير ملغوم استهدف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل بنغازي الليبية.



ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما إن القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أكثر من 12 زورقا مسيرا قبالة سواحل بنغازي.



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، تعرض سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية لانفجار نتيجة هجوم يرجح أنه بمسيرات.



وقالت الحكومة ومقرها بنغازي في بيان، إن "نتائج التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع على متن السفينة التي كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم بمركبات مسيرة".



وأكدت الحكومة أن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في ميناء بنغازي لأغراض التزود بالوقود والمؤن، ضمن اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.