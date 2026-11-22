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أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، بأن جهاز الأمن الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى استهدف سفينة حربية روسية في ليبيا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الموقع عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفه بـ"المطلع على العملية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال "أكسيوس" إن جهاز الأمن الأوكراني شن الهجوم بعيد المدى على السفينة الحربية الروسية في ليبيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أن التحقيقات الأولية ترجح تعرض سفينة روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية لهجوم بمركبات مسيرة.

وأوضحت أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأدانت حكومة حماد الهجوم، معتبرة إياه اعتداء خطيرا على السيادة الليبية، وأعلنت فتح تحقيق بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابساته والجهة التي تقف وراءه.

ومساء الأحد، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن هجوما آخر بزوارق مسيرة مفخخة استهدف سفينة تجارية قبالة ميناء بنغازي.

فيما حذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من إقحام الموانئ والمنشآت المدنية في صراعات خارجية، مؤكدة رفضها تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وفي 3 مارس الماضي، أعلنت السلطات الليبية تعرض ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" لانفجارات وحريق أدى إلى غرق أجزاء منها قبالة ميناء سرت (الشمال الأوسط)، مع إنقاذ طاقمها البالغ 30 شخصا.

آنذاك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا باستهداف الناقلة بزوارق مسيرة انطلقت من السواحل الليبية، فيما نفت جهات ليبية استخدام أراضي البلاد لتنفيذ الهجوم.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعده تدخلا في شئونها.