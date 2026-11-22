كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية الطاقم التحكيمي الذي يتولى إدارة مواجهة الجونة وضيفه الزمالك، المقرر إقامتها غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت اللجنة صافرة اللقاء إلى الحكم محمود بسيوني، بمعاونة سمير جمال كحكم مساعد أول، وطارق مصطفى كحكم مساعد ثانٍ، فيما يتواجد أحمد ماجد في مهمة الحكم الرابع؛ وعلى صعيد تقنية الفيديو «VAR»، يتولى محمود الدسوقي المسؤولية الرئيسية بمساعدة وليد ناجي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على أرضية ملعب «خالد بشارة» بمدينة الغردقة، في اختبار يبحث خلاله الطرفان عن حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.