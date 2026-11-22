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جميع المصابين ليبيون من عمال الميناء وإصاباتهم متوسطة

مصدر عسكري أكد إجلاء كامل طاقم سفينة مالطية تعرضت لهجوم ثان

أفاد مصدر ليبي بإصابة 10 أشخاص في الهجوم الذي استهدف، فجر الأحد، سفينة روسية راسية بميناء مدينة بنغازي شرقي البلاد، فيما أشار آخر إلى أن الهجوم الثاني الذي وقع بالمساء استهدف سفينة شحن مالطية.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بوزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، إن "استهداف السفينة الروسية داخل ميناء بنغازي، فجر الأحد، أوقع 10 مصابين".

وأضاف المسئول الليبي، مفضلا عدم نشر اسمه، أن جميع الجرحى "إصاباتهم متوسطة، وجميعهم ليبيون من عمال الميناء".

من جانبه، قال مصدر عسكري ليبي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "السفينة الثانية المستهدفة بزوارق مسيرة هي مالطية وتم إجلاء طاقمها بالكامل".

وأشار إلى أن "القوات الجوية والبحرية الليبية تمكنت من تدمير مجموعة من تلك الزوارق الانتحارية المسيرة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن نائب قائد قوات شرق ليبيا صدام حفتر، تصدي قواتهم الجوية والبحرية لتهديدات استهدفت مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية، مؤكدا رفض استخدام أراضي بلاده ومياهها الإقليمية ساحة لتصفية الحسابات.

جاء ذلك عقب إعلان حكومة حماد ترجيح تعرض سفينة روسية راسية بميناء بنغازي لهجوم بمركبات مسيرة، وأنباء عن استهداف سفينة تجارية قبالة ساحل المدينة.

وأوضحت أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

ولم يحدد صدام حفتر طبيعة التهديدات التي تصدت لها قواته أو الجهة المسئولة عنها.

وفي تطور لاحق، أفادت قناة "المسار" الليبية بتعرض سفينة تجارية لهجوم بزوارق مسيرة قبالة ميناء بنغازي، وتدمير القوات الجوية والبحرية 12 زورقا آخر.

ولم يصدر تعليق رسمي من روسيا أو أوكرانيا بشأن الحادثة حتى الساعة 19:00 (ت.ج).

بينما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدر وصفه بـ"المطلع على العملية" أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى استهدف سفينة حربية روسية في ليبيا.