أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء الأحد، أن التحقيقات في حادثة إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة في محافظة مادبا وسط المملكة، أظهرت أنه لم يتعرض لأي اعتداء.

وقالت المديرية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن التحقيقات أظهرت أن العسكري المصاب "أدلى بوقائع غير صحيحة، لأسباب شخصية"، مؤكدة أنه "لم يتعرض لأي اعتداء".

وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن القضية ستحال إلى القضاء المختص فور استكمالها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المديرية، في بيان، أن شرطة محافظة مادبا تلقت بلاغا بإصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة خلال إجازته الرسمية.

وأوضحت أن إصابة العسكري طفيفة، وأنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج، مشيرة إلى تشكيل فريق مشترك للتحقيق في الحادثة.