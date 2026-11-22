أعلنت وزارة الطاقة السورية، الأحد، إعادة تشغيل البوابة الرئيسية في سد الحسكة الجنوبي (شمال شرق)، بعد توقف دام نحو 15 عاما، لإتاحة إيصال مياه الري إلى الأراضي الزراعية على ضفتي نهر الخابور.

وقالت الوزارة، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن مديرية الموارد المائية في الحسكة أعادت فتح البوابة الرئيسية المعروفة باسم "مأخذ سرير الخابور" بعد انقطاع دام نحو 15 عاما، وإن تشغيلها يتيح إيصال مياه الري إلى نحو 12 ألف هكتار.

وأضافت أن أعمال التأهيل شملت استكمال تجهيز البوابة وإجراء تجارب تشغيل يدوية وآلية للتحقق من جاهزيتها.

واعتبرت الوزارة أن إعادة تشغيلها "خطوة استراتيجية لاستعادة دور سرير الخابور في دعم النشاط الزراعي بريف الحسكة".

وأوضح مدير الموارد المائية في الحسكة يحيى عثمان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المديرية ركّبت الدائرتين الهيدروليكية والكهربائية للبوابة، واختبرت فتحها وإغلاقها تمهيدا لتنظيم إطلاق مياه الري للمزارعين عند الحاجة.

وفي 29 أكتوبر الماضي، قال عثمان إن الأمطار الغزيرة أعادت جريان نهر الخابور وروافده، وإن تدفق مياه النهر بلغ 10 أمتار مكعبة في الثانية، ما أسهم في تعزيز تدفق المياه إلى سد الحسكة الجنوبي.

ويعد سد الحسكة الجنوبي من أكبر السدود السطحية على نهر الخابور، وتبلغ سعته التخزينية نحو 600 مليون متر مكعب، في حين وصلت كمية المياه المخزنة فيه خلال الفترة الحالية إلى نحو 323 مليون متر مكعب، وفق "سانا".