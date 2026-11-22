قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة منير البرش، الأحد، إن إجمالي الوفيات المسجلة في القطاع بمختلف أسبابها، بما فيها الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمراض والحوادث، تجاوز خلال عام 2025 أكثر من 4 أمثال العدد المسجل عام 2022، قبل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

جاء ذلك في منشور للبرش عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، حذر فيه من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالتهاب السحايا وتزايد مخاطر تلوث مياه الشرب.

وأوضح البرش أن عدد الوفيات المسجلة في القطاع ارتفع من 6 آلاف و61 وفاة عام 2022 إلى 24 ألفا و650 وفاة عام 2025.

وبحسب تقرير سابق لوزارة الصحة صدر في 20 سبتمبر الماضي، فإن 17 ألفا و286 من الوفيات المسجلة خلال عام 2025 نتجت عن الاستهداف الإسرائيلي المباشر، بنسبة 70.1%، فيما توزعت الوفيات المتبقية على أسباب أخرى، بينها الأمراض والحوادث.

وأشار البرش إلى أن معدل الوفيات العام في قطاع غزة ارتفع من 2.8 وفاة لكل ألف نسمة عام 2022، إلى 11.59 وفاة لكل ألف نسمة عام 2025.

وأضاف أن تحديد الوفيات الناجمة عن الجوع والعدوى وتعطل خدمات الرعاية الصحية يتطلب تحليل أسباب الوفاة.

وحذر البرش من تزايد مخاطر انتشار الأمراض جراء تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل محطات معالجة المياه العادمة، فضلا عن خطر اختلاطها بمياه الشرب مع هطول الأمطار.

وشدد على أن "تدهور المياه والصرف الصحي يفاقم خطر العدوى، ويزيد سوء التغذية هشاشة الأطفال أمام المرض، فيما يضيق تعطل المستشفيات ونقص الأدوية فرص التشخيص والعلاج في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق الأحد، حذرت وزارة الصحة بغزة من ارتفاع مقلق وغير معتاد في أعداد الإصابات بالتهاب السحايا، ولا سيما الفيروسي.

والتهاب السحايا مرض يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصا لدى الأطفال.

ودعا البرش المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى التحرك الفوري لإدخال الوقود ومعدات إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيل محطات التحلية والمعالجة.

كما طالب بتوفير مواد تعقيم المياه ومستلزمات النظافة للأسر النازحة، والمستلزمات المخبرية والأدوية للمستشفيات.

وشدد البرش على أن "حماية طفل في غزة تبدأ بماء آمن يصل إلى أسرته اليوم، وبمستشفى يستطيع فحصه وعلاجه حين يمرض".

وفي 13 نوفمبر الجاري، أفادت الأمم المتحدة بتسجيل 413 إصابة محتملة بالتهاب السحايا في قطاع غزة، بينها 294 إصابة بالنوع الفيروسي و119 بالبكتيري، خلال الفترة بين 27 سبتمبر و31 أكتوبر الماضيين.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت 74 ألفا و742 شهيدت و176 ألفا و227 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.