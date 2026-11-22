ارتفع عدد الهجمات ضد السفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع حرب إيران في فبراير الماضي، وسط تراجع أسعار النفط وتزايد الضغوط على عائدات طهران من صادرات الخام، وفق تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" لبيانات الملاحة البحرية.

وأظهر تحليل الشبكة لبيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المرتبطة بالبحرية الملكية البريطانية، أن عدد الهجمات المبلغ عنها خلال أكتوبر تجاوز 30 هجوماً للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وسُجل ما لا يقل عن 22 هجوما خلال نوفمبر الجاري حتى الأحد، وهو ثاني أعلى عدد شهري منذ بدء الحرب، بعدما بلغ متوسط الهجمات المبلغ عنها نحو 10 شهرياً قبل أكتوبر.

وتشمل هذه الأرقام الهجمات المبلغ عنها في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان، وليس المضيق وحده.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن بيانات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، رغم اختلاف أعداد الحوادث المسجلة، تظهر أيضا أن أكتوبر شهد أعلى عدد من الحوادث المؤكدة منذ بداية العام.

استهداف 3 ناقلات خلال يومين

وتأتي هذه الأرقام مع تعرض 3 ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء خروجها من مضيق هرمز، يومي الجمعة والسبت، وفق شركة "ماريسكس" المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية.

وأفادت الشركة بأن ناقلة المواد الكيميائية والنفط "كابتن ليون" (Captain Leon)، التي ترفع علم جزر مارشال، تعرضت لضربة في مقدمتها، الجمعة، عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما تأكدت سلامة جميع أفراد طاقمها.

وفي الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، السبت، تعرضت ناقلة النفط الخام "توركل" (Torkel)، التي ترفع علم هونج كونج، لضربة في جزئها الخلفي، ما تسبب في اندلاع حريق.

وبعد أقل من ساعة، أصاب صاروخ غرفة المحركات في ناقلة "أرينا" (Arina)، التي ترفع أيضاً علم هونج كونج.

ولم تؤكد "ماريسكس" الجهة المسئولة عن الهجمات الثلاث، لكنها رجحت ضلوع إيران فيها.

واعتبرت الشركة أن الهجمات تظهر استمرار التهديد الخطير الذي تواجهه الملاحة التجارية في المنطقة، خصوصا عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني، الذي تعارض إيران استخدامه بشدة.

تراجع أسعار النفط يضغط على إيران

وبحسب CNN، يأتي تصاعد الهجمات في وقت تتراجع فيه قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على الولايات المتحدة، مع انخفاض أسعار النفط العالمية وتزايد الضغوط على إيراداتها النفطية.

وكانت طهران قد بدأت محاولات تعطيل حركة الملاحة في المضيق عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت الحرب في فبراير الماضي، فيما ردت واشنطن بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

ورغم استمرار اضطراب الملاحة، تمكن منتجو النفط في دول الخليج من إيجاد سبل لعبور السفن عبر المضيق، وفق تقارير سابقة للشبكة.

ولا تزال حركة السفن التجارية عبر الممر المائي، الذي كان يمر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي قبل الحرب، أقل من مستوياتها المسجلة في عام 2025.

وأرجعت وكالة الطاقة الدولية التراجع الأخير في أسعار النفط إلى تعافي صادرات دول الخليج، فيما ساهمت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في انخفاض الأسعار، مع تراجع المخاوف من استئناف عمليات عسكرية أمريكية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

ونقلت الشبكة عن خبراء أن تراجع نفوذ طهران على حركة الملاحة في المضيق قد يدفعها إلى تكثيف الهجمات، في محاولة لانتزاع تنازلات من واشنطن.

الحصار الأمريكي يهدد عائدات النفط الإيرانية

وفي موازاة ذلك، تتعرض إيرادات إيران من صادرات النفط لضغوط متزايدة نتيجة استمرار الحصار الأميركي على موانئها، الذي يعرقل وصول الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

ونقلت CNN عن شركة "كبلر" (Kpler)، المتخصصة في تتبع حركة الشحنات البحرية، أن كميات النفط الإيراني الموجودة على متن السفن خارج نطاق الحصار الأميركي وصلت إلى الصفر، بعدما فُرغت آخر الشحنات في الصين مطلع نوفمبر.

وكانت الشركة قد حذرت، في تقرير أصدرته أواخر أكتوبر، من احتمال تراجع إيرادات إيران النفطية إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر، إذا استمر الوضع على حاله.

ويعكس هذا التقدير حجم الضغوط التي يفرضها الحصار الأميركي على صادرات النفط الإيرانية، لكنه لا يعني أن الإيرادات توقفت بالفعل.

وتأتي هذا بينما يستمر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وتتزايد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، وسط ضغوط متصاعدة على عائدات طهران النفطية واضطرابات مستمرة في أسواق الطاقة.