سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ندد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة جادي آيزنكوت، بهجمات إحراق متعمد يُشتبه في أن مستوطنين إسرائيليين نفذوها في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بأنها "إرهاب يهودي".

وحمّل آيزنكوت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، التي يسعى إلى تشكيل حكومة بديلة لها، مسئولية أعمال العنف.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق لتحديد هوية من أضرموا النيران وخطّوا كتابات على الجدران.

وقال زعيم المعارضة إن حكومة نتنياهو اليمينية، التي وافقت على إقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة، "دفعت المنطقة إلى شفا الفوضى".

ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ستطيح بنتنياهو وحكومته.

وقال آيزنكوت في بيان إن "هجمات إحراق الممتلكات التي وقعت الليلة الماضية في يهودا والسامرة تُعد أعمالًا إرهابية يهودية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مستخدمًا التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وأضاف: "إن الجماعات المتطرفة التي تُضرم النار في المركبات والمنازل تقوض الاستقرار الإقليمي، وتعرض حياة الناس للخطر، وتلحق أضرارًا جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل".

وقال أحمد غنيمات، أحد سكان قرية كفر مالك، إن أعمال العنف تصاعدت عقب إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المستوطنين سرقوا أغنامًا واعتدوا بعنف على مزارعي الزيتون أثناء موسم الحصاد.

ودعا آيزنكوت إلى اعتقال الأشخاص المسئولين عن هذه الاعتداءات، وفرض "عقوبات صارمة" عليهم.

وفي سبتمبر الماضي، وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف بأنهم "إرهابيون"، مستخدمًا مصطلحًا عادة ما يخصصه المسؤولون الأمريكيون للمسلحين الفلسطينيين.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينتقدان بشدة هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفرضا عقوبات على مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.