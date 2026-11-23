قال الإعلامي محمد علي خير، إن العالم يمر بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، في ظل تذبذب أسعار الذهب والدولار وتراجع البورصات، ما يضع المستثمرين والمدخرين في حيرة بشأن أفضل وسيلة للحفاظ على أموالهم.

وأضاف خير، عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن ارتفاع سعر الدولار في مصر وتجاوزه 54 جنيهًا يثير تساؤلات بشأن أسبابه، وما إذا كان مرتبطًا بخروج الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن تراجع البورصة المصرية بنسبة 2.5% يأتي في سياق تراجعات تشهدها بورصات عالمية أيضًا.

وتابع أن تراجع قيمة الجنيه بنحو 7 إلى 9% خلال شهر يثير قلق أصحاب المدخرات، خاصة حائزي الشهادات البنكية التي تبلغ فوائدها 19%، قائلاً: "من حق الناس تقلق بس ده حاصل في كل بلاد العالم، العملات كلها تتراجع أمام الدولار"، مضيفًا أن ذلك بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب عالميًا.

واستكمل أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 57.5 مليار دولار، إلى جانب أموال ساخنة تقدر بنحو 57 مليار دولار، وخروج هذه الأموال بشكل مفاجئ قد يشكل ضغطًا على الجنيه، محذرًا من مخاطر الاعتماد عليها في تمويل احتياجات الاقتصاد.

وأشار إلى أنه ناشد كثيرًا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة وتوجيهها إلى شرايين الاقتصاد، ولكن هناك صعوبة في ظل الالتزامات المالية التي تحتاج الدولة إلى الوفاء بها.