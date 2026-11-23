قال عبد المنعم كمال، مصور واقعة سقوط فتاة أسفل قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية، إنه فوجئ بصوت ارتطام خلال وجوده على الرصيف المقابل، ليتبين سقوط فتاة في المسافة بين القضبان ورصيف المحطة، أسفل القطار المتحرك.

وأضاف "كمال"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه حاول الحفاظ على ثباته الانفعالي والتركيز على إنقاذ الفتاة، قائلًا: "كان كل تفكيري إني لازم أصدر طاقة إيجابية لها، فحاولت أعلي صوتي وقلت لها اثبتي مكانك ومتتحركيش، ومتخافيش"، موضحًا أنه لاحظ أنها سقطت في مكان لا يلامس فيه القضيب جسمها، وأن القطار لن يصطدم بها، ولم يتبقَّ سوى عربتين لمروره.

وتابع أن محطة بركة السبع بها مسافة تتراوح بين 30 و35 سنتيمترًا بين رصيف المحطة والقطار خلال سيره، مرجحًا أن هذه المسافة قد تكون كفيلة لسقوط أحد لأنها ليست صغيرة، وأن الفتاة ربما كانت تحاول اللحاق بالقطار واستقلاله خلال تحركه، لكنه لم يشاهد لحظة سقوطها أو ركوبها القطار بشكل دقيق.

واستكمل أن الموجودين حملوا الفتاة بعد مرور القطار ووضعوها على أحد المقاعد بالرصيف، وظلوا يحاولون إفاقتها لنحو 5 دقائق، قبل أن تبدأ سيدتان في مساعدتها على النزول من الرصيف، قائلاً: "الحمد لله ربنا كرمها ونجاها".

ونجت فتاة من الموت بعد سقوطها أسفل قطار خلال مروره برصيف محطة بركة السبع بالمنوفية، وسير القطار بالكامل دون تعرضها للأذى وسط مناداة ركاب لتطمينها ومطالبتها بعدم التحرك.