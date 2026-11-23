قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن الدولة اتخذت الإجراءات الكاملة منذ بداية حدوث ميل عقار السنبلاوين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، أن العقار تملكه أسرة تقيم فيه بالكامل، بمعنى أنه لا يوجد سكان آخرون يقطنون العقار، منوها إلى أن العقار تم إنشاؤه على مراحل، بدءًا من التسعينات عبر بناء بدون ترخيص في منطقة زراعية بجوار مروى وفي أرض رخوة.



وأوضح أن أعمال البناء تمت عبر ثلاثة طوابق في المرحلة الأولى، قبل بناء طابقين آخرين عام 2019، مشيرًا إلى أن مالك العقار حاول التقدم على تصالح في مخالفات البناء لكنه قوبل بالرفض وكان ذلك في شهر سبتبمر الماضي.



وذكر أنه في 13 سبتمبر الماضي حدث ميل في العقار، فأبلغه صاحبه عن الواقعة، وانتقلت أجهزة المحافظة إلى العقار في اليوم نفسه، من قِبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعاينت العقار وأصدرت تقريرًا أكدت فيه ضرورة هدم العقار بسبب بنائه بدون ترخيص.



وأفاد بأن الميل كان بواقع 120 سم عن المستوى الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بإخلاء العقار نظرًا لأنه يشكل خطورة داهمة على المواطنين، وأوضح أنه تم تنفيذ ذلك، وحرر صاحب العقار تعهدًا بالأمر.



وأشار إلى أن صاحب العقار قدم تظلمًا على القرار، فتم إجراء معاينة جديدة، فأكدت اللجنة على نفس التقرير، فتوجه مالك العقار للطعن أمام محكمة القضاء الإداري على هذا القرار، وحُدد يوم 13 ديسمبر لنظر الدعوى.



وأكد أن المحافظة فوجئت باستعدال العقار، موضحًا أن صاحب العقار لجأ إلى مهندس مزيف لأنه امتهن هذا العمل بدون أي مؤهلات علمية، وتابع: "حتى لو إن المقاول حل الأمر بالصدفة لكنه لا ينال من حقيقة علمية مهمة لأننا لا نضمن إن العقار ميقعش سواء بعد سنة أو سنتين أو حتى لغاية بكرة".



وأوضح أن رئيس جامعة المنصورة كلف مركز البحوث بكلية الهندسة لمعاينة العقار، موضحًا أن اللجنة ضمنت 4 أكاديميين من تخصصات مختلفة والتقوا مالك العقار والمقاول الذي أجرى الترميم، وتابع: "اللجنة حاولت تشوف إيه الأسلوب اللي اتعمل واتناقشوا مع المقاول لكنه مقدمش لهم أي حاجة".



وجدد التأكيد على أنه حتى لو حدثت معالجة جزئية في ميل العقار، فلا توجد حالة اطمئنان لما تم إجراؤه في العقار لترك سكانه يقيمون فيه، وتابع: "البدروم نفسه نزل 3 أمتر بالعقار تحت الأرض .. وده اللي متقالش".