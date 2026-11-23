حسم التعادل الإيجابي المثير بأربعة أهداف لمثلها القمة الكروية التي جمعت بين أتالانتا وضيفه إنتر ميلان، مساء الأحد، على ملعب «نيو بالانس أرينا» في بيرجامو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، في لقاء حبَس الأنفاس وشهد ثلاثية تاريخية لمهاجم النيراتزوري الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، وعودة قاتلة لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وفرض إنتر ميلان إيقاعه مبكراً بافتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر إسبوزيتو الذي تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وأودعها الشباك، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 32 برأسية متقنة مستغلاً ركلة ركنية نفذها فيديريكو ديماركو؛ لكن فرحة الضيوف تعكرت بتعرض التركي هاكان تشالهان أوجلو للإصابة ومغادرته الملعب ليحل بيتر سوتشيتش بديلاً له، وهو ما استغله أتالانتا بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لتقليص الفارق سريعاً في الدقيقة 35 عن طريق المقدوني إليف إلماس بتسديدة من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، أكمل إسبوزيتو ثلاثيته الشخصية «هاتريك» في الدقيقة 52 بعد استثماره تمريرة حاسمة من ماركوس تورام، غير أن أتالانتا رفض الاستسلام وقلّص الفارق مجدداً في الدقيقة 72 برأسية البلجيكي شارل دي كيتيلير إثر ركنية نيكولا زاليفسكي، ليرد إنتر سريعاً بتوسيع الفارق عبر البديل سوتشيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 76 احتسبها الحكم فابيو ماريسكا بداعي لمسة يد على دافيدي زاباكوستا.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من المواجهة بعدما وقع دي كيتيلير على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 80 بتسديدة من حدود المنطقة غيرت اتجاهها وسكنت مرمى الحارس جوسيب مارتينيز بعد تمريرة من جوناثان رو، قبل أن يقتنص أتالانتا نقطة تعادل درامية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد على أليساندرو باستوني، نفذها الإيفواري فرانك كيسي بنجاح في الزاوية اليمنى السفلية.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان بقيادة مدربه كريستيان كيفو رصيده إلى 29 نقطة في وصافة جدول ترتيب الكالتشيو، فيما وصل رصيد أتالانتا إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.