أصيب 9 أشخاص بالرصاص خلال حفل موسيقي في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحدهم في حالة حرجة إثر إصابته في الصدر، وفقا لما أفاد به قائد الشرطة المحلية اليوم الأحد.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة تولير، في بيان، إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 0730 مساء السبت، خلال حفل موسيقي حضره نحو 150 شخصا في بلدة ستراثمور الصغيرة، الواقعة في مقاطعة تولير بمنطقة جبلية وسط الولاية.

وأضافت أن عددا غير محدد من المشتبه بهم أطلقوا النار على الحشد، دون الإعلان عن توقيف أي منهم.

وأوضحت إدارة الشرطة أن رجلا (26 عاما) أُصيب بطلق ناري في الصدر، وخضع لعملية جراحية، لكنه ظل في حالة حرجة. كما احتاج مصابان آخران (19 و22 عاما) إلى تدخل جراحي، فيما تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن إطلاق النار "قد يكون مرتبطا بعصابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت إدارة الشرطة أن الحفل، الذي أُقيم في بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 3 آلاف نسمة، شهد مشاركة فنانين من ولايات مجاورة.

ولم ترد إدارة الشرطة على الفور على استفسارات أرسلت إليها عبر البريد الإلكتروني لطلب مزيد من التفاصيل، لكنها أكدت عدم وجود تهديد مباشر حاليا على سلامة الجمهور.