بث الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، رسالة صوتية مسجلة للقبطان المصري علي سليمان قائد السفينة التي تعرضت لثلاث محاولات لهجمات قراصنة في خليج عدن.

وقال سليمان، إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الدقم العماني، وعلى متنها 21 فردًا من الطاقم وجميعهم مصريون، وفريق حراسة مسلح.

وأضاف: «يوم 17 نوفمبر فوجئنا بظهور زورق سريع ناحية السفينة بزاوية 90 وتم رؤيته على الرادار، ووصل لمسافة ميل بحري، واتضح وجود مسلحين على متنه، قبل ما يتجه مباشرة نحو السفينة ويقترب إلى مسافة أمتار قليلة».

وتابع: «تحدثت مع طاقم السفينة لاتخاذ أماكنهم والتعامل مع الموقف قبل اقترابه من السفينة، وأمرت فريق الحراسة بإطلاق طلقات تحذيرية وده أجبر القارب على الابتعاد، لكنه حاول يلف من جهة مقابلة للسفينة فقررت زيادة السرعة".

واستكمل: "أكتر من لانش حاول يقرب من السفينة وكثفنا الجهود الساعة 12 باليل لأنهم بيتوقعوا أننا بنكون في غفلة، ناورنا معاهم بإطلاق النار وماطلبتش استغاثة وكلنا كنا واثقين في الله، وكان فيه تشويش على الرادار في المنطقة اللي كنا فيها".



وسبق أن قالت وزارة النقل إن السفينة المعنية بالواقعة ليست سفينة مصرية ولا تحمل اسم «كايرو لايت»، وإنما هي سفينة البضائع GOLDEN JOY، التي ترفع علم سان مارينو، وتحمل رقم التسجيل الدولي ( ٩٣٠٢٩٠٦IMO)، وتبلغ حمولتها الكلية 19,799 طناً، ويقودها الربان المصري/ علي سليمان، وعلى متنها 21 بحاراً مصرياً.

وأضافت أن بتاريخ 17 نوفمبر، تعرضت السفينة لثلاث محاولات هجوم من قوارب سريعة يُشتبه في قيامها بأعمال قرصنة بحرية، وذلك أثناء إبحارها بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان.

وأشارت إلى أن الطاقم المصري نجح في إحباط محاولات الهجوم الثلاث، من خلال تنفيذ مناورات ملاحية احترافية وتغيير مسار السفينة وزيادة سرعتها، بالتزامن مع قيام فريق الحراسة المسلحة بإطلاق أعيرة تحذيرية لإبعاد القوارب المهاجمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم.

ولفتت الوزارة إلى توثيق الواقعة دوليًّا من خلال التحذير الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، والنشرة الأمنية الصادرة عن السلطة البحرية الليبيرية بتاريخ 18 نوفمبر، بشأن محاولة صعود مسلح إلى إحدى سفن البضائع قبالة السواحل اليمنية، كما أكدت شركة Clearwater Dynamics المتخصصة في المعلومات الأمنية البحرية أن السفينة المعنية هي GOLDEN JOY.