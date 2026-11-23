ذكر المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رصد الحكومة لارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الماضية، دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لعقد اجتماع لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بمشاركة الوزراء والمسئولين المعنيين.

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن مدبولي، أكد على مواصلة الحكومة لإجراءات تعميق التصنيع المحلي، وسعيها لخفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، من خلال توسيع قاعدة المصنعين، والتشجيع على رفع معدلات التشغيل والإنتاجية، بالإضافة إلى التوسع في العلامات التجارية العالمية المتوافرة في السوق المحلي، بهدف تلبية الاحتياجات والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف عادل، أن هناك 9 شركات وعلامات تجارية عالمية تُصنع هواتفها داخل مصر، لافتًا إلى تفاوت نسب التجميع والمكون المحلي داخلها.

وأشار إلى أن مدبولي، وجّه الوزرات المعنية بإعداد دراسة شاملة عن السوق الحالي، والإجراءات اللازمة لضبط سوق الهوتف المحمولة وتوفيرها بأسعار ملائمة، بالتنسيق مع المصنعين بهدف زيادة نسبة المكون المحلي بها، وربط الحوافز المقدمة لهم بزيادتها.

وأوضح عادل، أن توجيهات مدبولي تهدف إلى دراسة السوق الحالي، والعلامات التجارية المتاحة، ومستوى الأسعار، ومدخلات الإنتاج، والمدخلات العالمية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا ومقارنتها بالسوق المحلي، وغيرها.

وذكر انتظارهم لانتهاء الدراسة، وبحث الإجراءات المستهدفة لتوسيع قاعدة المصنعين أو رفع نسبة المكون المحلي بالهواتف المحمولة، والتي ستؤدي إلى توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى أنه «لو حدث الأمرين نقدر نتكلم عن تنافسية المنتج المحلي».

ورأى عادل، أن هذه الصناعة «ما زالت وليدة»، وربما تعاني من إشكاليات مرتبطة بالتنافسية، متابعًا أن الحكومة تسعى للحفاظ عليها وعلى قدرتها التصنيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإيجاد منتج مناسب للمواطنين، باعتباره مستهدفها من الإجراءات التي تُنفذ في المرحلة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد مدبولي أهمية جذب مزيد من استثمارات الشركات العالمية لتوطين هذه الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى متابعته ما أُثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل لمعالجة ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض العوامل المؤثرة في الأسعار عالميًا، ومنها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات، فضلًا عن العوامل التنظيمية والسوقية المحلية.

وشدد الاجتماع على مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الإنتاج، وتوسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتحقيق الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة وتوفيرها بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، مؤكدًا ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة هذه النسبة.