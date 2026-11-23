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قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن أول قراراتها حال الوصول إلى قصر الإليزيه سيكون إجراء استفتاء دستوري لإعادة تحديد سياسة فرنسا تجاه الأجانب.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أنها تريد منح الفرنسيين القرار بشأن من يدخل بلادهم ومن يستمر في الإقامة على أراضيها.



وأكدت أن السيطرة على الحدود تمثل الخطوة الأولى في مشروع استعادة السيادة الفرنسية، وحماية الهوية الوطنية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملفات الهجرة والأمن.



وأشارت إلى أنها ستوجه رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تؤكد تمسك فرنسا باختصاصاتها ومصالحها ومبادئها الديمقراطية.



وشددت على أنها ستعمل على استعادة دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، مع إبقاء ملفات الهجرة والدفاع والدبلوماسية والصحة ضمن الاختصاصات الوطنية للدول الأعضاء.