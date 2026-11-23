قالت حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، إن الحماية الاجتماعية تمثل محورًا أساسيًا في خطة استجابة الحكومة اللبنانية للأزمات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، والاهتمام بالإنسان إلى جانب جهود إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن المتضررة.

وأضافت في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن الحكومة اللبنانية عززت برامج شبكات الأمان الاجتماعي، لتصل المساعدات حاليًا إلى نحو 250 ألف ؤية، تشمل الأسر النازحة والأسر المتضررة من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت أن هذه المساعدات يتم توفيرها بالتعاون مع الجهات المانحة والبنك الدولي، إلى جانب التمويل من موازنة الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يمثل أحد محاور الاستجابة الحكومية، لكنه لا يكفي بمفرده لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

ولفتت إلى أن الحكومة وضعت خطة وبدأت تنفيذها لتوفير مساكن مؤقتة للأسر المتضررة، في ظل تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية، موضحة أن الخطة تتضمن توفير وحدات سكنية جاهزة مسبقة التجهيز، يتم إنشاؤها داخل القرى المتضررة أو بالقرب منها، بالتوازي مع تقديم بدلات إيواء للأسر المتضررة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة اللبنانية لتوفير الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة الأسر المتضررة في مواجهة تداعيات الأزمات.

