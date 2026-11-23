قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إنها تعارض التحركات التركية المرتبطة بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الشأن تخالف القانون الدولي.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحدودها البحرية يمثل قاعدة أساسية في العلاقات الدولية.

وأكدت أن السياسة الفرنسية التي تسعى إليها ستدافع عن القانون الدولي وسيادة دول منطقة البحر المتوسط، بما يحول دون فرض ترتيبات أحادية تمس مصالح الدول الأخرى.



وأشارت إلى أن استعادة فرنسا لدورها الدبلوماسي تتيح لها المساهمة في تسوية النزاعات التي تهدد استقرار المنطقة، إلى جانب حماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة للدول المطلة على البحر المتوسط.



وشددت على أهمية تحسين العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها، موضحة أن التعاون معها يمثل ضرورة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا.