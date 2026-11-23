حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم أزمة الجوع في السودان، مشيرًا إلى أن نحو 19 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء، في ظل استمرار الحرب، وشح الأمطار، وارتفاع الأسعار، ما يهدد بدفع البلاد نحو مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح المكتب، في منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن الجوع بلغ مستويات خطيرة في 14 منطقة سودانية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة ووصولها إلى حد المجاعة.

وأشار إلى أن التوقعات بقلة الأمطار - بمعدلات هي الأشد منذ عقود - تنذر بتراجع المحاصيل، وتفاقم خسائر سبل العيش، وزيادة مخاطر الجوع، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد صعوبة حصول السكان على الغذاء، إذ ارتفعت أسعار سلة الغذاء في سبتمبر بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، فيما تضاعفت أسعار الخبز، وصعدت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 150%، ما انعكس على تكاليف الغذاء والزراعة والنقل والمساعدات الإنسانية.

ولفت المكتب إلى أن التمويل المتاح للاستجابة الغذائية لا يغطي حجم الاحتياجات، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل الدعم الغذائي 61%، بينما لا تتوافر سوى 44% من التمويل المطلوب لتغطية تكاليفه.

وأكد أن الفرق الإنسانية تحتاج إلى 360 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لتكثيف الاستجابة لأزمة الجوع المتفاقمة في دارفور وكردفان.